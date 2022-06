Festival Musiq3 2022 : retour en images sur la folle journée de samedi

Le Festival Musiq3 bat sur plein. La seconde journée a tenu ses promesses en étant encore plus follement riche en concerts et en émotions. Au programme de cette deuxième journée, des concerts et des ateliers pour les enfants, des récitals et des concerts et en apothéose un concert-expérience en hommage au compositeur Iannis Xenakis.

Si la journée a débuté par des petites chaussures rangées devant le studio 4, elle s'est terminée sur les rythmes endiablés du marimba d'une habituée du Festival Musiq3, Vassilena Serafimova. Ajouté à cela, de nombreux concerts et récitals, et des concerts gratuits sous le chapiteau de la Place Sainte-Croix.

Retrouvez tous les concerts des studio 1 et 4 en réécoute sur le site de Musiq3 et sur Auvio.

Ce dimanche marque déjà la fin de ce week-end de Festival, avec encore un très beau programme : un récital de la soprano Sophie Junker et Anthony Romaniuk, le récital de la violoncelliste Stéphanie Huang, lauréate du Prix Musiq3 du public décerné lors du dernier Concours Reine Elisabeth, ou encore le concert des Frivolités Parisiennes, qui feront redécouvrir au public le répertoire lyrique léger français des XIXe et XXe siècles : l’opéra-comique, l’opéra bouffe et la comédie musicale, et enfin, en concert de clôture, un concert centré sur la musique de film donné par le Brussels Philharmonic.

