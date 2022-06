Festival Musiq3 2022 : clap de fin sur une édition complètement folle qui aura tenu toutes ses promesses

Le Festival Musiq3 s’est clôturé ce dimanche soir avec un concert symphonique consacré à la musique de film, interprété par le Brussels Philharmonic sous la baguette Ernst van Tiel. Retour en images et en mot sur cette dernière journée de Festival.

Le Festival Musiq3 nous avait promis une édition complètement crazy, et la promesse a été tenue. Car, à côté des concerts 100% classiques, tant en baroque, qu’en romantique ou en contemporain, le festival, fidèle à sa réputation a aussi décloisonné, surpris, et aussi étonné.

Encore durant cette dernière journée de festival, durant laquelle les festivaliers ont pu se détendre avec un spectacle entièrement consacré à Molière, s’enivrer de la douce voix de Sophie Junker et du toucher subtil d’Anthony Romaniuk, se déhancher au son des musiques jouées sous le Chapiteau et taper joyeusement du pied avec le programme composé de jazz, de tango et de musiques traditionnelles d’Europe centrale concocté par le violoncelliste François Salque et l’accordéoniste Vincent Peirani, sans oublier évidemment le concert de clôture du Brussels Philharmonic, qui a mêlé la Marche Impériale de Star Wars au thème d’amour issu du film El Cid et aux danses symphoniques de Bernstein, issues de West Side Story.

Retrouvez tous les concerts des studios 1 et 4 en réécouter sur Musiq3.be et Auvio.