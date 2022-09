Festival Maintenant : une cinquième édition qui passera "Chez Nadette"

C’est déjà la cinquième édition du festival citoyen “Maintenant”. Cet événement inscrit des participants de tout âge à s’engager dans le futur face aux urgences sociales et environnementales. On dénombre au programme plus de 200 activités avec entre autres dix conférences, dix films, deux pièces de théâtre, des performances artistiques et autres ateliers. La Grand-Place de Louvain-la-Neuve accueillera plusieurs tipis et autres espaces de convivialité afin de se transformer en lieu plus dynamique pour l’événement. Celui-ci prendra fin avec un spectacle interactif, avec une chorale d’un soir en présence du chanteur Saule.