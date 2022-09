Festival Maintenant : une cinquième édition avec un débat "Chez Nadette"

Parmi les différentes activités du festival, il y aura cette séance de Film/Débat “Chez Nadette”, cette série totalement wallonne de Thierry De Coster. Cette projection servira à démarrer un débat sur le lien social comme moteur de la Transition. Il y sera ainsi question de la culture du lien social et son importance dans les actions de transition. Pour les personnes n’ayant pas encore rattrapé la série (disponible en intégralité sur Auvio), l’histoire suit le quotidien de Nadette et sa fille Pauline, toutes deux à la tête d’un bistrot au cœur d’un petit village mouvementé. Cette séance permettra donc de jeter un autre regard, aussi bien sur cette série détentrice du Green Label que sur le rapport rural représenté avec une envie de justesse de la part du présentateur de Stoemp, Pékèt et des Rawettes. Le débat, animé par la journaliste Gwenaëlle Dekegeleer, aura des intervenantes des plus actives sur la thématique de la force collective et de l’importance du lien social dans la transition. En plus de la comédienne Christelle Delbrouck (incarnant d’ailleurs la "Nadette" du titre), cette séance pourra également compter sur la présence de l’activiste pour le climat et les droits humains Adélaïde Charlier, également coordinatrice francophone du mouvement "Youth for climate". L’écrivaine belge Caroline Lamarche (dont le livre "Le Oubliés" a été écrit en mémoire des victimes des inondations de 2021) et la chargée de mission CNCD 11.11.11 en Luxembourg Belge Corinne Le Gros compléteront le tableau. Cet événement, coorganisé par la RTBF, aura lieu le samedi 24 septembre à 17 heures au Cinéscope.