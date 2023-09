Festival Lettres en Voix, la rencontre entre la voix et la littérature, la musique et la poésie

La soprano Clara Inglese et Estelle Mathey, docteure en langues et lettres proposent un festival mêlant voix et mots : Lettres en Voix, du 6 au 8 octobre, principalement à Bruxelles.

Pour sa quatrième édition, le Festival Lettres en voix, qui fait se rencontrer l'art musical et l'art littéraire, a pour thème "Origins" et mettra en lumière les traditions et les cultures populaires qui ont traversé les âges. Au programme, quatre concerts qui se donneront pour la plupart d'entre eux dans le magnifique écrin de l'église Notre-Dame des Victoires au Sablon, à Bruxelles, et un "brunch littéraire", durant lequel l'invité du festival, le jeune poète Maxime Cotton, et la violoniste Mira Glodeanu échangeront autour des liens entre la poésie et la musique.

Un festival centré sur la voix, quelle soit chantée, écrite ou déclamée, qui fait également la part belle à la création musicale. Comme chaque année, une œuvre a été commandée à un compositeur, Benoit Mernier en l'occurrence. Sa pièce Offering sera créée par la contralto Sarah Laulan et l'Ensemble Sturm und Klang, dirigé par Thomas Van Haeperen. Les textes qui accompagnent la partition sont issus de L'Offrande lyrique, du poète indien Rabindranath Tagore, traduit en français par André Gide.

Le Festival Lettres en voix accorde également une grande place à la nouvelle génération d'artistes, lors offrant l'occasion de partager leur passion avec le public. Comme à chaque édition, le Collegium Musicum, l'ensemble de musique ancienne du Conservatoire royal de Bruxelles, dirigé par Bernard Woltèche, proposera un concert de musique baroque.

Enfin, c'est le chœur féminin Cantus Firmus, placé sous la direction talentueuse d’Hélène Richardeau, qui clôturera le festival, le dimanche 8 octobre prochain. Elles nous offriront un voyage musical à travers les époques et les genres.

Retrouvez toutes les informations autour du festival mais aussi des rencontres littéraires et des ateliers organisés par Clara Inglese et Estelle Mathey sur le site Lettres en voix.