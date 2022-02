Festival Les Ardentes: une pétition pour réclamer le remboursement des tickets de l'édition annulée en 2021

"Remboursez nous Les Ardentes" c'est l'intitulé d'une pétition en ligne (change.org) lancée depuis quelques jours par des festivaliers mécontents. Ils réclament le remboursement de leurs tickets de l'édition 2021, qui avait été annulée en raison de la crise sanitaire, tout comme la précédente.

Parmi ces festivaliers déçus, Ines, une habitante du Hainaut qui dispose d'un pass 4 jours acheté pour l'édition 2020. Dans un premier temps, elle n'a pas demandé de remboursement, car elle espérait pouvoir assister à l'édition suivante, elle aussi finalement annulée. Son Pass est toujours valable pour l'édition 2022 mais elle ne sera pas en mesure de s'y rendre.

Une promesse de remboursement via le site internet du festival avait été annoncée pour la première quinzaine de février, mais apparemment, la donne a subitement changé. "Le 2 février, je me suis rendue sur le site, précise Ines. En voyant que la rubrique remboursement avait disparu, j'ai envoyé un mail. Il m'a été répondu qu'on ne rembourserait plus directement les festivaliers, et qu'ils devaient désormais passer par un partenaire des Ardentes afin de tenter de vendre eux-mêmes leurs tickets"

Les organisateurs du festival Les Ardentes rassurent

A ces festivaliers mécontents (la pétition a déjà recueilli plus de 150 signatures), le festival Les Ardentes rappelle qu'en 2020, dans un contexte de crise sanitaire inédite, il a été un des seuls en Belgique à procéder à un remboursement automatique pour ceux qui ne souhaitaient pas conserver leurs tickets, là où d'autres festivals ont proposé un simple bon d'échange.

Les Ardentes confirment par ailleurs qu'un remboursement des tickets 2021 est toujours bien possible mais cette fois, moyennant un justificatif. Le motif invoqué pour être remboursé peut être d'ordre professionnel, scolaire (dans le cas d'un stage par exemple) ou encore médical.

Le festival les Ardentes reconnait qu'il y a peut-être bien eu un problème de communication et invite les festivaliers qui voudraient des compléments d'information à se manifester via l'adresse infos@lesardentes.be