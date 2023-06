Festival Les Ardentes : le rappeur américain Playboi Carti, tête d’affiche controversée

"J’ai acheté mon ticket pour venir au festival avec des ami·es, et j’étais vraiment impatiente, mais je l’ai depuis revendu. Je trouve que la campagne de prévention contre les violences sexistes n’est pas assez concrète, elle repose surtout sur des vigiles et la police, explique une festivalière qui a contacté Les Grenades. "Sur les scènes, ça s’est amélioré mais il n’y a toujours pas assez de femmes et de personnes minorisées dans la programmation, surtout parmi les têtes d’affiche. Et on laisse se produire Playboi Carti, avec les accusations qui pèsent sur lui. Je pense qu’un festival doit prendre ses responsabilités. Le rappeur Koba LaD a par exemple été déprogrammé de plusieurs festivals il y a quelques années, dont Dour, après avoir tenu des propos homophobes ."

Selon notre propre décompte (et en attendant le décompte et l’analyse plus précise de la plateforme Scivias la semaine prochaine), il y aurait presque 30% d’artistes féminines aux Ardentes cette année, c’est effectivement mieux que les 14% recensés pour l’édition 2022 du festival.

Du côté du collectif Et ta sœur ?, on déplore "la présence de ce rappeur accusé de tentative de féminicide, mais aussi la faible présence d’artistes féminines et le prix d’entrée du festival qui ne fait qu’augmenter, le rendant de moins en moins inclusif ", souligne Florence, membre du collectif liégeois.

"Lors de l’édition de l’année dernière, un autre rappeur a demandé aux femmes du public d’enlever le haut et de lui envoyer leur soutien-gorge. Il y avait aussi eu des slogans au sein de la campagne de prévention, qui romantisaient les violences sexuelles. Tout cela participe d’un même système, et on trouve qu’il y a peu de volonté de la part du festival. On les interpelle chaque année, sans réponse. Il ne faut pourtant pas aller bien loin pour trouver des festivals de musique urbaine paritaires, comme en Allemagne ou aux Pays-Bas. Nous, on aimait beaucoup ce festival, on est vraiment tristes et déçues aujourd’hui", continue-t-elle.