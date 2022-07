Festival Les Ardentes : c’est reparti pour quatre jours sur le nouveau site de Rocourt

Ce nouveau site d’une superficie de 25 hectares implique une toute nouvelle organisation, notamment au niveau de la logistique. "Pour nous, c’est quasiment comme une première édition à nouveau car le site est complètement différent" fait remarquer Fabrice Lamproye. "Ici, on est parti d’une grande prairie où il a fallu tout amener et tout aménager, contrairement à l’ancien site de Coronmeuse qui bénéficiait d’infrastructures déjà présentes, comme les Halles des Foires. Mais l’espace dont on bénéficie maintenant permet d’agencer les scènes et la déambulation des festivaliers comme on le souhaite, avec plus de confort" explique encore le directeur des Ardentes.

Les scènes qui, désormais, sont au nombre de cinq. La plus grande d’entre elles peut réunir jusqu’à 45.000 personnes. Parmi les plus petites, la Wallifornia peut quant à elle réunir 1500 personnes. Elle a la particularité d’être installée dans un stade de basketball spécialement construit pour l'occasion, au cœur du festival. Elle accueillera des collectifs locaux, des démonstrations de breakdance et autres activités qui viendront s’ajouter à la programmation officielle. "On tient à préserver ce qui a fait le bonheur des festivaliers jusqu’ici, que ce soit au niveau de la nourriture qui était proposée auparavant dans l’Allée des Saveurs avec la présence de commerçants locaux ou au niveau de la déco réalisée par des collectifs locaux également, et cela afin de conserver l’humanité de ce grand festival" conclut le directeur des Ardentes.