Festival L’heure d’hiver : des réalisatrices mettent en lumière l’Histoire du Liban

La sixième édition du festival de films L’heure d’hiver est consacrée à Beyrouth. Au programme notamment, des films réalisés par des femmes libanaises qui racontent et documentent l’histoire de la capitale.

La réalisatrice Joana Hadjithomas et le réalisateur Khalil Joreige viendront présenter jeudi "Memory Box", et "The Lebanese Rocket Society" ainsi que "Sounds" seront projetés vendredi 15 avril. La journée du samedi 16 avril est entièrement consacrée à la réalisatrice Mai Masri, avec les projections de "Beirut diaries" et de "Beirut, eye of the storm".

Les images des explosions au port de Beyrouth en août 2020 et la situation politique et économique du pays ces dernières années avaient marqué les esprits. Le Liban et sa capitale sont encore au tournant de leur histoire aujourd’hui.