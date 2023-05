Festival Jazz à Liège : une programmation éclectique qui s’ouvre à l’univers du rap et du hip-hop

Dans cette veine-là, l’affiche de cette édition 2023 de Jazz à Liège propose le londonien Alfa Mist, un des grands noms de la scène jazz hip-hop, le duo formé par le pianiste de jazz franco israélien Yaron Herman avec le rappeur français Oxmo Puccino mais aussi le trompettiste français Beesau. Le rap serait-il, pour un certain public, une porte d’entrée vers le jazz, genre encore souvent considéré comme une affaire d’initié ? " J’espère qu’il l’est de moins en moins ! Et je crois justement que tous ces croisements entre musiciens prouvent le contraire" répond Fabrice Lemproie. Le trompettiste français Beesau, à l’affiche également, en est une très belle illustration. "Il collabore avec plusieurs artistes de rap parmi lesquels le rappeur belge Peet qui était en concert dernièrement au Reflektor. Et avec cet artiste, on a touché des jeunes d’une vingtaine d’années qui vont peut-être venir pour la première fois au festival de jazz. Donc oui, ces artistes sont une véritable porte d’entrée pour le jazz".