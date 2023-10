Festival International Nature Namur : une plongée dans la nature et le monde fascinant des loups

Le FINN, c’est un programme riche et varié avec 56 films, 23 expositions photos, 21 conférences et débats, 32 activités nature, et bien plus encore. Il offre également une opportunité unique aux écoliers avec des animations scolaires.

Parmi les temps forts du festival : le Gala d’ouverture avec la projection du film sur les loups, des séances sur la biodiversité, des conférences sur le loup animées par le Réseau Loup de Belgique, et des soirées à thème sur les prédateurs, les oiseaux, ou les aventures sauvages. Les visiteurs pourront aussi explorer cinq expositions extérieures à la Citadelle, ainsi que l’espace Terra Nova et le Village Nature.

Pour se rendre au festival, plusieurs options sont disponibles, notamment le bus, le train, le vélo, la voiture, et même le téléphérique qui relie le Delta à la Citadelle.

Ne manquez pas cette opportunité de vous immerger dans le monde captivant de la nature et de la photographie au Festival International Nature Namur. Pour plus d’informations et pour acheter des billets, rendez-vous sur le site web du festival.