Festival international des marionnettes à Tournai : elles ont besoin de votre regard pour prendre vie

Elles sont grandes ou petites. De bois ou d’un autre matériau. Et elles ont besoin de votre regard pour prendre vie. Les marionnettes sont de sortie à Tournai. Jusqu’à mardi prochain, une dizaine de spectacles surprenants s’adressent aux enfants et aux adultes. Comme cette création du Créa-Théâtre tournaisien consacrée à la sculptrice franco-américaine Louise Bourgeois.

Le spectacle L. Louise explore la vie et surtout les œuvres de cette artiste connue notamment pour ses araignées monumentales ou plus modestes. "La sculpture initiale s’appelle Maman ou Mother", explique Françoise Flabat, autrice et metteuse en scène. "L’araignée de Louise Bourgeois est fixe. J’ai dû la réinterpréter. Grâce à la robotique, on peut animer ses pattes longues de 3 mètres 20 et la faire respirer, pour la rendre vivante." Dans ce cas, le marionnettiste Nils Houtteman opère à travers sa table de contrôle.