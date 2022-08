Festival international des Brigittines 2022

Au programme, les spectacles Le cri des méduses – Alan Lake Factori(e) (CAN), Seven Winters – Yasmine Hugonnet/Arts Mouvementés (CHE), Motifs – Pierre Pontvianne/Compagnie Parc (FRA), Bygones – Out Innerspace (CAN), Believe – Structure-Couple (FRA), Very Tiny Little Drop of Wax – Mei Chen & Yannis Brissot (FRA/CHN/DEU), No Half Measures – Taiat Dansa (ESP), Les buveuses de café – Cie Mossoux-Bonté (BEL), Quel che resta – Simona Bertozzi/Nexus, Inferno – ALDES/Roberto Castello (ITA).