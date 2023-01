Festival international de la BD d'Angoulême : une 50e édition qui veut "mettre les femmes en avant"

Thierry Bellefroid a pointé quelques changements notables sur l'événement.

Le Festival s'est ouvert sur fond de polémique, avec la carte blanche prévue pour Bastien Vivès mais annulée après une pétition de plus de 100.000 signatures, l'accusant de promouvoir la pédopornographie. "Elle a enclenché un processus de #MeTooBD qui jusque là n'existait pas. Il y a un vraie lame de fond très ressentie ici car d'une part dans les expositions, il y a une volonté de mettre les femmes en avant, d'arriver à une forme de parité hommes-femmes et d'autre part, c'est le sujet de toutes les conversations" résume Thierry Bellefroid.

Autre événement importante, la présentation conjointe de maisons d'édition indépendantes belge et suisse. "Ce sont des pays qui ont un passé assez riche en BD (NDLR : la Belgique était pionnière du 9e art avec le magazine Spirou et le Journal de Tintin et l'inventeur de la BD est le Suisse Rodolphe Töpffer) mais qui aujourd'hui ne peuvent pas rivaliser avec la France. C'est une réalité : les gros éditeurs sont toujours entre autres belges mais passés sous contrôle français comme les maisons d'édition historiquement belges : Casterman, le Lombard qui éditait le Journal Tintin...".