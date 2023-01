Festival international de BD d’Angoulême 2023 : découvrez le palmarès

La dessinatrice russe en exil Victoria Lomasko a remporté samedi le "Prix Couilles au Cul du Courage artistique", décerné chaque année en marge du Festival international de la bande dessinée qui se tient du 26 au 29 janvier à Angoulême. Ce prix au titre volontairement provocateur est décerné en "Off of Off" du célèbre festival, donc une programmation alternative.

L’autrice de BD de 44 ans est connue pour sa vision critique de la société et du pouvoir en Russie et dans d’autres anciennes républiques soviétiques, exposée dans des reportages publiés par plusieurs médias étrangers. Elle publie en français en février La Dernière Artiste soviétique (aux éditions The Hoochie Coochie), bande dessinée qui fait état des vestiges totalitaires qui subsistent de l’URSS, 30 ans après son éclatement. Victoria Lomasko a quitté la Russie en mars 2022, juste après le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine. Elle vit aujourd’hui en Allemagne, a indiqué le jury du prix dans un communiqué. Le prix a été créé en 2016 afin de récompenser un auteur défiant la censure. Il a récompensé des auteurs venus de Tunisie, Turquie, d’Iran, de Guinée-équatoriale, d’Algérie et du Maroc.

Le Festival d’Angoulême a fermé ses portes dimanche soir, après avoir réussi à relancer une fréquentation qui avait été en berne en 2022. Malgré une météo de saison, froide et couverte, le public a été au rendez-vous.

La récompense la plus prestigieuse du Festival, le Grand Prix, avait été remise mercredi au Franco-Syrien Riad Sattouf, connu pour sa saga L’Arabe du futur.

La BD ne s’est jamais aussi bien portée en France. Selon l’institut GfK, elle a connu en 2021 et 2022 ses deuxièmes meilleures années historiques, et a dépassé l’an dernier pour la première fois 25% du marché du livre.

Palmarès 2023 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême :

Grand Prix de la Ville d’Angoulême pour le Français Riad Sattouf, auteur notamment de L’Arabe du futur

Fauve d’or, prix du meilleur album pour La Couleur des choses du Suisse Martin Panchaud

Fauve spécial 50e édition au mangaka japonais Hajime Isayama

Fauves d’honneur aux mangakas japonais Ryoichi Ikegami et Junji Ito

Fauve prix spécial du jury à "Animan" de la Française Anouk Ricard Fauve de la série pour Les Liens du sang du mangaka japonais Shuzo Oshimi

Fauve révélation pour Une rainette en automne de la Suédoise Linnea Sterte

Fauve patrimoine à Fleurs de pierre du mangaka japonais Hisashi Sakaguchi

Fauve de la BD alternative pour Forn de Calç (Espagne)

Fauve du public France Télévisions à Naphtaline de l’Argentine Sole Otero

Fauve des lycéens à Khat, journal d’un réfugié de l’Espagnol Ximo Abadia

Fauve jeunesse pour La Longue Marche des dindes de la Suissesse Léonie Bischoff et de l’Américaine Kathleen Karr