Festival insolite : des statues vivantes dans les rues de Marche-en-Famenne !

Dans la soirée du samedi, Chœur de Rocker donnera un concert de deux heures à la reprise de grands classiques du rock. Le lendemain, c’est d’anciens participants de The Voice se réunissent pour faire danser la ville luxembourgeoise, avec la présence de : Loredana, Carmen et Alec, le gagnant de la saison 10.

Au terme de ce week-end, les passants pourront élire un podium de leurs statues préférées.

Informations pratiques

Accès libre et gratuit

Le parcours d’artistes

On aurait tort de croire que l’herbe est toujours plus verte ailleurs. De 8.30 à 9.00, Walid et son équipe reviennent pour une deuxième saison et vous font découvrir un lieu bien de chez nous. Avec le polaroïd décalé d’Olivier Fraipont, l’intervention d’un passionné de la région et un reportage des Ambassadeurs, vous plongerez au cœur de cet endroit. Sans oublier toutes les infos pratico-pratiques pour faire le plein d’idées, d’activités et de séjours en Wallonie.

► Avec le soutien de Visit Wallonia.