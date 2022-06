Festival Hellfest : les métalleux retournent en nombre aux concerts

Après le Graspop à Dessel qui a attiré plus de 220.000 festivaliers le week-end dernier, on se penche sur le Hellfest, grand festival de métal qui devrait drainer plus de 400.000 personnes près de Nantes sur deux week-ends.

Une plaine de 35 hectares, des décors à la Tim Burton et 60.000 festivaliers par jour : le Hellfest est clairement un festival qui compte dans le milieu. Un contraste avec la ville calme de Clisson, petite cité médiévale de 7500 habitants, qui accueille ce joyeux monde aux longs cheveux et habillé tout en noir.

Ce n’est pas pour déranger les Clissonnais, qui ont adopté les festivaliers. Certains en ont même logés, en leur louant une chambre ou une parcelle de terrain pour installer des tentes.