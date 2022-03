Festival Go Future – à Louvain-la-Neuve du 28 au 31 mars

Anciennement Festival International du Film Eau et Climat, le festival GO FUTURE propose une programmation cinématographique gratuite et grand public axée sur les défis de demain et les avancées de la recherche.

L’eau, la terre, l’air et le feu…, le festival élargit son champ d’observation aux quatre éléments qui constituent la vie et propose quatre jours de projections, de débats, d’analyse critique et d’échanges pour faire le point sur la recherche et entrevoir des solutions pour l’avenir.

Des grands incendies dévastateurs à la pollution des océans, à la gestion de l’eau en passant par les nouvelles formes d’agriculture respectueuses des sols et les questions climatiques, Go Future abordera les sujets d’actualité qui touchent à la survie de la planète Terre.

Conscientiser par l’image

L’objectif de GO FUTURE est de conscientiser, par l’image documentaire, un public large aux grands défis touchant à la planète. Durant 4 jours, du 28 au 31 mars, se succéderont au Cinéscope de LLN des films glanés à travers le monde, choisis pour leur rigueur scientifique et leurs qualités esthétiques.

Redonner confiance

En cette période de crise sanitaire, la recherche scientifique est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Qu’il s’agisse d’avancées spectaculaires et médiatisées ou de petites pierres à l’édifice de la recherche fondamentale, chaque découverte contribue à rendre le monde plus habitable.

En proposant des films inédits, en confrontant les points de vue, en vulgarisant la recherche scientifique, GO FUTURE se donne pour mission de faire prendre conscience des enjeux en présence et de redonner confiance en l’avenir.

Informations et programmation sur www.festival-gofuture.be