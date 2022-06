Festival Glastonbury : le concert puissant d’un Kendrick Lamar couronné et ensanglanté clamant le droit à l’avortement

C’est le magazine Vogue qui a révélé que la couronne en question est une collab entre Kendrick et son ami d’enfance, Dave Free, aujourd’hui directeur créatif chez le joaillier new-yorkais Tiffany & Co., la maison de luxe qui fabrique notamment des couronnes et des diadèmes sur-mesure depuis le XIXe siècle. La couronne a nécessité plus de dix mois de fabrication et comporte plus de 8000 microdiamants, d’un poids d’environ 200 grammes et pour un total de 137 carats. Quatre artisans ont travaillé sur l’assemblage, réalisé entièrement à la main et qui a demandé au total plus de 1300 heures de travail.

Ce bijou de tête d’exception et tout à fait singulier, est l’un des symboles les plus incontournables de l’iconographie religieuse : on sait ainsi que le Nouveau Testament dit qu’une couronne d’épines a été placée sur la tête de Jésus avant sa crucifixion, lors de la montée au Calvaire.

L’équipe de Tiffany & Co. affirme que la couronne est synonyme de prouesse artistique, d’humilité et de persévérance. Kendrick Lamar y voit quant à lui une façon de rendre hommage aux artistes qui l’ont précédé.

Dimanche soir à Glastonbury, il a fait de cette couronne d’épines un élément crucial de sa performance au moment où il a entonné le dernier titre de son concert, "Savior", avant d’ajouter que les épines lui permettaient de garder en mémoire les mots qui suivent : "Godspeed for women’s rights. They judge you, they judge Christ" ("Que Dieu protège les droits des femmes. Ils te jugent toi, ils jugent le Christ"). Alors que des gouttes de sang coulaient sur le visage, le rappeur a répété cette phrase tel un mantra avec une intensité croissante, s’interrompant finalement au milieu de la phrase en jetant son micro au sol avant de quitter la scène. Une déclaration de soutien aux femmes, encore sous le choc de la nouvelle du retour de l’illégalité de l’avortement aux États-Unis. Une prise de position qui a été acclamée par le public britannique de Glastonbury mais ce n’est pas toujours le cas face à une Amérique de plus en plus divisée sur le sujet du droit à l’avortement.