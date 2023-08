Festival Gastronomique Péruvien de Namur

Trois jours de plaisir sain avec la meilleure dégustation gastronomique et ses meilleurs cocktails et sa boisson phare le pisco pour accompagné de ses meilleures danses typiques et bien plus encore.

Le public est invité à la découverte de la danse, de la musique, du foklore et des plats typiques péruviens.

L’organisateur, Carlos Marsia nous précise d’où lui est venue cette envie de créer ce festival.

carlos Marsia cela fait 6 ans que vous vivez en Belgique, comment vous est venu cette envie de créer ce festival