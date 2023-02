Festival Europavox au Botanique : les 3 coups de cœur de Jam

Les 25 et 26 février, le festival Europavox investira les salles du Botanique et fera voyager vos tympans à travers l’Europe. Au programme : un kaléidoscope de cultures, de langues et de styles musicaux qui vous emmènera des Îles Féroé en Irlande en passant par l’Autriche. Diversité, éclectisme et découverte : l’Europavox c’est l’occasion rêvée de repérer les talents émergents qui feront rêver l’Europe demain. Et chez Jam, on a déjà nos favoris !