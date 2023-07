Festival Eté Mosan 2023, balade musicale dans la vallée de la Meuse

La belle vallée mosane accueille, comme chaque année, le festival de l’Été Mosan, qui se déroulera du 9 juillet au 2 septembre. Il proposera 17 concerts classiques, qui présentent un répertoire varié, mêlant des œuvres du Moyen Age aux pièces actuelles. Musique de chambre et musique symphonique résonneront dans seize lieux patrimoniaux de la vallée mosane.

Des églises, des abbayes, des collégiales, des châteaux, des granges, des fermes, des jardins, autant de lieux chargés d’histoire qui accueilleront prochainement des concerts dans le cadre du Festival Eté Mosan. Le principe de ce festival est toujours de proposer un concert dans un lieu qui est adapté au répertoire qu’il propose. Des concerts qui auront lieu tout au long de l’été, les samedis et les dimanches à 17h, avec une petite exception le 21 juillet, jour de la fête nationale, durant lequel le festival proposera un concert jeune public, intitulé Les faiseurs de rêve, dans lequel le Quatuor Akhtamar embarque les enfants dans une histoire poétique et solidaire qui leur fera découvrir une incroyable palette d’émotions musicales.

Au niveau de la programmation, nous retrouvons cette année des noms bien connus du public belge, à commencer par les sœurs Huang, Silvia au violon et Stéphanie au violoncelle, toutes deux lauréates du Concours Reine Elisabeth (en 2019 et 2022), qui ouvriront le festival ce dimanche 9 juillet aux côtés des Young Belgian Strings, dirigés par Dirk Van de Moortel. Pour ce concert d’ouverture, c’est un voyage dans le Nord qui attend les spectateurs, avec des œuvres de Rautavaara, de Grieg, Vasks et Atterberg.

En août, le quatuor Voce retrouvera Juliette Hurel, l’une des meilleures flûtistes actuelles, avec qui il a enregistré les quatuors de Mozart. Autre grand nom qui viendra au festival, la pianiste Fanny Azzuro qui proposera un programme qui est centré sur la personnalité de Rachmaninov, avec également des œuvres de Chopin et Gershwin. La violoncelliste Camille Thomas viendra également présenter son nouveau projet Chopin, avec le pianiste français Julien Brocal.

Chaque année, le festival Eté Mosan accueille également une ou un lauréat.e du Concours Reine Elisabeth. Et cette année, c’est la personnalité affirmée de Jasmin White, contralto, qui a séduit Bernard Mouton, organisateur de l’Eté Mosan. Iel présentera un programme très engagé, avec plusieurs pièces qu’iel avait présenté lors du Concours. Son récital se présentera en deux parties, une première plutôt centrée sur le lied et une seconde plus axée sur des airs d’opéra.

Retrouvez tout le programme de cette nouvelle édition de l’Eté Mosan sur le site du festival.