Festival Eté mosan 2022, une promenade musicale dans la vallée de la Meuse

Parmi les têtes d’affiche, Les Muffatti ouvriront le festival en l’abbatiale d’Hastière-par-delà en invitant à voyager avec Jean-Sébastien Bach jusqu’à Berlin et Postdam, à la cour du roi de Prusse. La pianiste Eliane Reyes et le Quatuor Taurus interpréteront deux chefs-d’œuvre de César Franck, à l’occasion du bicentenaire du compositeur liégeois : le quatuor en ré majeur et le quintette en fa mineur (23 juillet). Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, mère et fils, partageront la scène au Prieuré d’Anseremme le 6 août ; ils se rejoindront dans la Fantaisie pour quatre mains D.940 de Schubert. Le Quatuor Hermès donnera rendez-vous aux amoureux de Beethoven, Webern et Ravel le 20 août à l’abbaye Notre-Dame de Grandpré à Faulx-les-Tombes

Deux étonnements : Le Trio SR9 jouera Bach au marimba (Hemptinne (Fernelmont), Ferme du sanglier, le 30 juillet) et The Curious Bards exploreront les contrées gaéliques en terre celte (Celles, Collégiale Saint-Hadelin, le 31 juillet).

Le traditionnel concert d’un lauréat du Concours Reine Élisabeth aura lieu le dimanche 17 juillet dans l’église romane d’Orp-le-Grand.