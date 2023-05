Festival du rire de Rochefort : la Belge Laura Laune ouvre les festivités

"C’est sûr qu’il y a des phrases qui passent mieux dans la bouche de certaines personnes que dans la bouche d’autres", remarque Jean-Marc Mahin, président du festival du Rire de Rochefort. "Après, ce n’est pas un genre d’humour qui me dérange. On sait que c’est trash, on sait qu’on ne va pas à ce spectacle avec un enfant de cinq ans, mais à part cela, ça reste un humour intelligent."

Laura Laune est loin d’être une inconnue du festival du Rire de Rochefort. En 2014, elle y remportait trois des quatre prix du tremplin de jeunes talents du festival. Elle était revenue deux ans plus tard avec son premier spectacle : "et on savait très bien que dès qu’elle présenterait son deuxième spectacle, on la programmerait à nouveau !", explique le président. C’est chose faite.

Dans ce nouveau spectacle "Glory Alleluia", la jeune femme aborde notamment le syndrome d’asperger dont elle souffre. C’est un spectacle qu’elle qualifie elle-même de plus intime que le premier. Si les deux représentations du FIRR affichent complète, Laura Laune sera en tournée en France et en Belgique jusqu’en 2024 avec ce spectacle.