Festival du Court : découverte de trésors cinématographiques

La Fête du Court Métrage déverse ses trésors cinématographiques dans toute la Fédération Wallonie Bruxelles du 16 au 22 mars.

Les courts métrages, ce sont des petites œuvres sincères et costaudes, qui prennent par les cornes tous les genres : documentaire, fiction, animation, expérimentation… Et ce ne sont pas les heureux parrains, Patar et Aubier, qui nous contrediront.

La fête du court, c’est à la fois un volet gratuit sur Internet et en télé sur les antennes de la RTBF, mais aussi toute une série de projections aux quatre coins de la Belgique francophone.