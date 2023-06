Festival du conte de Chiny 2023

Pour cette 34e édition, les femmes seront à l’honneur avec une programmation en salle exclusivement féminine. En plus de notre engagement habituel, nous avons souhaité aller plus loin cette année en leur confiant exclusivement nos salles. Cela ne signifie pas qu`il n’y aura que du conte féministe bien évidement, il y aura des histoires drôles comme Evidaence de Nefissa Benouniche, un autre sur l’âge venant avec Italia Gaeta et Christine Andrien, mais aussi plus engagé comme la révolte du petit vigneron d’Hélène Bardot. N’oublions pas l’incroyable spectacle de Marie Thys si fort, drôle et émouvant tout en passant par Frida de Christine Horman et Vi Indigaia qui nous emmèneront dans l’univers de Frida Khalo.

Comme à notre habitude, nous n’oublions pas les enfants et les familles avec une programmation adaptée à chaque âge.