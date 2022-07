Фестиваль безкоштовних альтернативних видів спорту | Festival des sports alternatifs gratuit

Велике зібрання екстремальних видів спорту зараз організовано в парку Йосафата в Схарбеку (Брюссель). Це фестиваль Urban Sessions. Він безкоштовний і пропонує спортивні розваги та заходи для відвідувачів будь-якого віку. Це перша подія такого роду в Бельгії. Кубок світу з BMX з фрістайлу, брейкдансу та скейту, а також музики, вуличного мистецтва та вуличної їжі. Це гарантована зміна обстановки!

Цей фестиваль безкоштовний, але для отримання безкоштовного електронного квитка необхідно зареєструватися на сайті urbansessions.be/tickets.

Фестиваль Urban Session триватиме до неділі з 9:00 до 21:00 у Парку Йосафата. Весело !

Un grand rassemblement de sports extrêmes est organisé en ce moment au Parc Josaphat à Schaerbeek (Bruxelles). Il s’agit du festival Urban Sessions. C’est gratuit et propose des animations sportives et des activités pour les visiteurs de tous âges. Il s’agit du premier événement du genre en Belgique. Coupe du Monde du BMX freestyle, breakdance et skate mais aussi de la musique, du street art et street food. C’est le dépaysement garanti !

Ce festival est gratuit mais il faut absolument s’inscrire sur le site urbansessions.be/tickets pour obtenir votre e-ticket gratuit. Le Urban Sessions Festival c’est jusque dimanche de 9 heures à 21 heures au Parc Josaphat. Bon amusement !