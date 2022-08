Festival de Ronquières : de jeunes artistes belges seront aussi sur scène

Ce vendredi débute la 10ème édition du Festival de Ronquières. L’événement, qui se déroule pour la première fois sur trois jours, s’est imposé comme l’un des incontournables rendez-vous musical et familial de l’été. Cette année, près de 65.000 festivaliers vont se retrouver pour écouter les têtes d’affiche : Orelsan, Julien Doré ou encore Louane.

Mais le Festival de Ronquières, c’est aussi des plus petits artistes ou groupes moins connus. "Pour attirer plus de 22.000 personnes par jour, il faut évidemment des stars. Mais à Ronquières, il y a toujours eu la volonté de donner la possibilité à des artistes un peu moins connus de jouer dans des conditions qui sont vraiment bonnes. En effet, comme les têtes d’affiche, les plus petits artistes jouent sur les grandes scènes devant 5 ou 6000 personnes" explique Gino Innocente, organisateur du festival.