Défenseur des arts dans le sillage de Louis XIV, Philippe d’Orléans était passionné par la musique française et par la musique italienne. Ces deux influences – française et italienne – s’entrelacent dans un opéra marqué par un éventail de sentiments. Librement inspirée de l’épopée du poète italien Torquato Tasso (Le Tasse), La Jérusalem délivrée ou La Suite d’Armide est une tragédie en musique. Le livret met en scène l’épopée chevaleresque de Renaud et d’Armide, de Tancrède et d’Herminie.

Léonardo Garcia Alarcon dirige Le Chœur de Chambre de Namur, la Cappella Mediterranea et huit solistes dans cette œuvre qui depuis trois siècles, était restée dans l’ombre.

Leonardo Garcia Alarcon au micro de François Caudron