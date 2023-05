Festival de la vigne 100 % belge à La Hulpe.

Le Festival de la Vigne, 100% belge se déroulera dans le cadre de l’Ecole Horticole de La Hulpe. Au programme : dégustation et découverte de plus de 20 vignobles belges. Les vignerons vous présenteront leurs meilleurs produits et partageront leur savoir-faire de 11 h à 18 h. Initiation à l’œnologie, conférence, visite du vignoble du Bois des Dames..

Entre 6 euros.

Ecoutez Xavier Ide Président du Vignoble du Bois des Dames et Président de Pêcheur de lune.