Festival de l’Horreur au Théâtre de Namur du 9 au 12 novembre

Venez goûter l’horreur, le suspense, le fantastique et l’humour bien saignant !

Venez écarquiller les yeux et faire battre votre cœur plus vite dans la caravane d’un tueur en série, dans des spectacles et cabaret monstrueux, des concerts (de musique de films d’horreur), des conférences autour de Dracula et des scream-queens…

Journée spéciale familles le vendredi 11 novembre : maquillage, déguisements, créations de colliers tête de mort… et autres surprises ainsi que 4 spectacles.

Au programme :

- La caravane de l’horreur – Comme une envie de vous faire séquestrer par un tueur en série ? Voici une ambiance mortelle de dix-sept longues minutes dans une caravane humide… Par la Compagnie Bakélite.

- Talweg – Effets spéciaux, projections numériques et disciplines du cirque s’allient et créent un imaginaire aussi beau qu’inquiétant autour des titans. Un spectacle de Sara Lemaire

- De Sapho à Dracula – Scream & châtiments – Deux conférences édifiantes, rigolotes et poilues de Valentine Deluxe.

- Music Horror Story – Pulsations enivrantes puisées dans un siècle de musique de films d’horreur. Un ciné-concert par la Philharmonique de Namur.

- Le cabaret monstrueux – Sous la baguette de Peggy Lee Cooper, les plus grands noms du cabaret se prêtent à l’horreur, au gothique et à l’épouvante. Immersion dans un univers fait de peur, de paillettes et de rires.

- Soirée Djette Carrie entre morceaux dansants et morceaux de genre pour se déhancher et frissonner !

- De la mort qui tue – Adèle Zouane nous interroge, nous soulève le cœur et, surtout, nous fait mourir de rire autour du plus macabre des thèmes : la mort !

- Frizzi 2 Fulci – Ciné-concert en exclusivité en Europe : hommage du légendaire compositeur Fabio Frizzi et de ses musiciens, en live, au réalisateur Lucio Fulci et à ses films : l’Enfer des zombies, L’Au-delà, Frayeurs, L’Emmurée vivante…