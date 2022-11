Festival de l’essuyage de crampons : les exclusions de Zinckernagel et Deom lors d’Eupen-Standard

Dans des styles assez similaires, Philip Zinckernagel et Jérôme Deom ont écopé d’un carton rouge dans la rencontre opposant Eupen au Standard.

Certaines nuances peuvent parfois rester incomprises. Depuis petit, on apprend à s’essuyer les pieds avant de rentrer quelque part. Mais, une fois qu’un footballeur enfile ses chaussures et monte sur le terrain, il n’a plus besoin de frotter ses crampons où que ce soit. C’est cette petite précision que nos deux malheureux acteurs du jour avaient peut-être oubliée. Philip Zinckernagel a ainsi écrasé la cheville de Paeshuyse en fin de première mi-temps. Alors qu’au second acte, Jérôme Deom fraîchement monté est intervenu à hauteur du genou d’un Fossey qui n’avait rien demandé. Et si les deux joueurs ont donc laissé leurs troupes à dix, c’est bien le second cité qui pourra faire la fête avec ses coéquipiers dans le vestiaire.