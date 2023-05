Festival de Cannes : une styliste liégeoise invitée comme "Red Carpet Designer"

L’art, la création, c’est, depuis toujours, la passion de Viviane Ellefsen. Pourtant, cette Liégeoise par sa mère et son mariage et norvégienne par son père a commencé sa carrière dans une robe bien sobre, une robe d’avocate. Après 18 ans de Barreau, elle s’est lancée dans le stylisme, la création par le vêtement.

Dans son atelier du jardin botanique, Viviane Ellefsen et sa petite équipe créent des modèles uniques. L’année dernière, la robe dessinée pour l’épouse d’un sculpteur liégeois invité à Cannes a été remarquée. Viviane Ellefsen a donc été conviée à revenir avec une petite vingtaine de modèles. Certaines personnalités feront leur choix dans ses tenues ou dans celles d’autres "Red Carpet Designers".

Viviane Ellefsen aimerait poursuivre sa collaboration avec le 7e art pour créer des costumes pour des films ou des clips. Aujourd’hui, elle a ouvert un pop-up store (rue de la Casquette) pour vendre quelques modèles uniques, pour faire de la place mais à terme, elle aimerait proposer ses créations à un plus grand nombre, se diriger vers un peu plus de prêt à porter haut de gamme à travers des magasins.