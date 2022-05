Festival de Cannes : le tax shelter en Belgique, "un outil économique qui soutient la culture"

Ce mode de financement a bouleversé l’industrie cinématographique chez nous. Il lui a permis de connaître un essor considérable. Et ça n’a pas été le seul outil puisqu’après le tax shelter, des aides régionales ont été mises en place tant en Flandre qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles. Sans cela, il faut le reconnaître, l’industrie du cinéma en Belgique n’aurait évidemment pas l’importance et la renommée qu’elle a aujourd’hui.

Le système est devenu tellement attractif que bon nombre de productions étrangères, européennes principalement, viennent en Belgique pour des tournages ou des postproductions.

On parle de milliers d’emplois pas toujours perceptibles à l’écran

"Derrière tous ces films, il y a énormément de monde qui travaille. Vous avez les producteurs, les techniciens, les prestataires, les studios. Vous avez même les écoles qui se sont développées pour former tous les gens qui travaillent là-dedans", explique Sibylle Seys-Smet. Et donc, continue-t-elle, "ce sont toutes ces sources de financement mises ensemble qui ont permis de développer toute cette gigantesque industrie. On parle vraiment de milliers d’emplois qui ne sont pas toujours perceptibles à l’écran. C’est l’envers du cinéma belge."

Avant tout un outil d’optimisation fiscale ?

Les avantages sont nombreux au niveau de l’emploi. Mais il y a aussi quelques critiques. Tout le monde reconnaît en effet que le Tax shelter est un outil d’optimisation fiscale. Concrètement, ça signifie qu’on profite des règles mises en place dans un pays pour essayer de payer le moins d’impôts possible. On joue avec le droit fiscal, ce qui est légal. Contrairement à la fraude fiscale.

Et donc, clairement, l’aspect économique est ce qui a attiré énormément d’investisseurs au début. Mais entre-temps, il y a eu une évolution. Notamment depuis le Covid, de plus en plus d’investisseurs ont aussi envie de défendre la culture et l’industrie du cinéma belge.

"C’est important à souligner parce que pour nous, c’est juste exceptionnel. Trois films belges la même année en compétition officielle à Cannes, c’est du jamais vu. Il faut ajouter à ça toutes les coproductions dans lesquelles les Belges, et donc le tax shelter, sont impliquées. En tout, je pense qu’on parle facilement cette année d’une bonne grosse quinzaine de films", explique Sibylle Seys-Smet.