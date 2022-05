Festival de Cannes : Benoît Poelvoorde en grande pompe, c'était il y a 30 ans déjà !

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1992 avec un anniversaire à fêter et pour cause : celui du film culte qui rendra la folie sur la croisette à Cannes lorsque les gens découvrent ce film.

La carrière de Benôit Poelvoorde va décoller mais il y a aussi la maman de Benoît qui est un véritable personnage dans le film. "Je suis délicieusement Belge". Ce sont les images souvenirs du Journal Télévisé après le festival de Cannes et qui nous fait revivre que l’aventure d’un plaisir à voir.

Regardez Plutôt !

Pour fêter cet anniversaire, Rendez-vous ce soir sur la Trois : "L’Ami Ben" : hommage à Benoît Poelvoorde. "C’est arrivé près de chez vous" est sorti en 1992. Devenu un film culte pour toute une génération, il a mis en selle un certain Benoît Poelvoorde. Vingt ans plus tard, l’occasion est belle de revenir sur la carrière de cet acteur belge atypique…