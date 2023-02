Festival de Cannes 2023 : le réalisateur suédois Ruben Östlund président du jury

M. Östlund devra choisir la Palme d’or parmi la vingtaine de films en compétition, qui doivent être dévoilés prochainement. Il sera épaulé par plusieurs jurés, dont les noms seront également dévoilés prochainement.

Le réalisateur a accédé à la célébrité avec Snow Therapy (2014). Le film avait remporté le prix du jury dans la catégorie Un Certain regard, à Cannes. En 2017, il remportait la Palme d’or pour The Square. Pour ce film, il s’était entouré de l’Américaine Elisabeth Moss (Mad Men), du Britannique Dominic West (The Wire) et du Danois Claes Bang, qui tient le premier rôle. Cinq ans plus tard, il obtenait une nouvelle Palme d’or avec Sans filtre, une satire des super-riches et du luxe.