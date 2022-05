Festival de Cannes 2022 : trois coproductions belges projetées à Cannes dimanche

Les coproductions belges "Retour à Séoul", "Don Juan" et "Scale" ont été projetées en première mondiale dimanche sur la Croisette, respectivement dans les sections "Un Certain Regard" et "Cannes Première" pour les deux premières et à la Semaine de la critique pour la troisième.

A "Un Certain Regard", qui vise à mettre à l’honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes peu connus, "Retour à Séoul" du cinéaste franco-cambodgien Davy Chou, avec le jeune Belge Yoann Zimmer et coproduit par Frakas Production, a offert un récit qui explore le thème de l’adoption internationale au travers de l’histoire de Freddie, une jeune femme de 25 ans qui retourne pour la première fois en Corée du Sud, pour retrouver ses origines.