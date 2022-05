Festival de Cannes 2022 : "Plus que jamais", une ovation et des larmes pour l’au revoir sur grand écran de Gaspard Ulliel

Une longue ovation et des larmes… La projection samedi à Cannes de Plus que jamais, le dernier film tourné avec l’acteur français Gaspard Ulliel, décédé brutalement en janvier, a bouleversé la Croisette samedi.

La projection du film, sélectionné à Un Certain Regard, a été saluée par de longues minutes d’applaudissements et l’émotion visible de l’équipe du film, dont l’actrice Vicky Krieps et la réalisatrice Emily Atef. Pudique à l’image de son film, la réalisatrice franco-allemande s’est dite à plusieurs reprises "heureuse" de pouvoir enfin le montrer.