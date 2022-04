Festival de Cannes 2022 - la sélection officielle présente 2 films belges

Et ensuite, Lukas Dhont pour son film "Close". Présent à Cannes en 2018, avec "Girl", le réalisateur avait reçu alors quatre récompenses, la Caméra d'Or, prix qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues, le Prix d'interprétation dans la section "Un Certain Regard", le prix indépendant "Queer Palm" pour son traitement des thématiques altersexuelles et le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un Certain Regard".

"Close" est un film sur l'amitié et la responsabilité. Le long métrage plonge dans l'histoire de Léo et Rémi, 13 ans, amis depuis toujours jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Les rôles principaux sont endossés par les nouveaux venus Eden Dambrine et Gustav De Waele et les actrices Émilie Dequenne et Léa Drucker.

"La première de 'Close' en compétition officielle du Festival de Cannes est un incroyable rêve fou devenu réalité. Quelque chose dont le jeune Lukas, qui avait reçu une petite caméra vidéo pour ses 12 ans, n'aurait jamais osé rêver", a déclaré le jeune cinéaste.