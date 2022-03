Festival de Cannes 2022 : et si vous pouviez monter les marches grâce à TikTok ?

Les heureux lauréats seront annoncés le 29 avril 2022 avant d'être invités au Festival de Cannes pour recevoir leur prix des mains de Thierry Frémaux, le Délégué Général du festival. Seuls les utilisateurs habitant en France, au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Chili, au Mexique, au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, au Danemark, en Norvège, en Israël, en Roumanie, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas, en Turquie, en Tchéquie, en Arabie saoudite, en Egypte, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, aux Emirats arabes unis, aux Philippines, en Indonésie, au Japon, en Afrique du Sud, au Nigéria, au Kenya, en Australie et en Nouvelle-Zélande, peuvent y participer.

"Nous nous réjouissons de ce partenariat avec TikTok, qui nous permettra de partager la magie du Festival avec une audience plus large et mondiale, mais tout autant cinéphile."

"Le Festival de Cannes a, depuis plusieurs années déjà, entamé une approche auprès d'une nouvelle génération de passionnés de cinéma en leur offrant la possibilité de vivre l'expérience du Festival à travers le programme '3 jours à Cannes'. Grâce à cette collaboration - qui s'inscrit dans un désir de diversifier notre public -, nous pourrons partager les moments les plus inspirants du Festival et en apporter une perspective nouvelle au travers du regard des créateurs TikTok. C'est avec hâte et curiosité que nous attendons de découvrir tout ça !", ajoute Thierry Frémaux.

"Le Festival de Cannes est un moment unique au monde et nous sommes honorés de la confiance qui nous est accordée en devenant partenaire officiel. TikTok et sa communauté feront rayonner toute la richesse créative de cet événement au sein de l'application et au-delà. Nos utilisateurs, partout dans le monde, pourront vibrer, être bouleversés, inspirés ou se divertir grâce aux contenus exclusifs qui leur seront proposés, et partager, en vidéo, leur amour du cinéma et du Festival de Cannes", a souligné Rich Waterworth, General Manager EU TikTok.