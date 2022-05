Festival de Cannes 2022 : découvrez ces courts métrages qui ont remporté le TikTok Short Film

Ils sont quatre à avoir remporté la compétition TikTok Short Film. Le réseau social a rendu son verdict avec deux vainqueurs ex aequo pour la catégorie Grand Prix. Le premier, le créateur Mabuta Motoki, tout droit venu du Japon, avec son court-métrage "Kitte kitte iino ?" ("Peut-on couper des arbres" en français) nous emmène au Japon à la découverte d’un art traditionnel et d’un message écologique. Matej Rimanić, deuxième ex aequo originaire de Slovénie, avec "Love In Plane Sight" revient sur le concept universel du coup de foudre sans même un dialogue. Ils ont tous deux reçu un chèque de 10.000 euros comme récompense.

Le prix du meilleur montage a quant à lui été décerné à Tim Hamilton de Nouvelle-Zélande pour "Zero Gravity", entre humour et effets spéciaux à tomber par terre. Enfin le prix du meilleur script a été attribué à une Française, Claudia Cochet pour "Princesse Moderne", une œuvre émouvante et féministe qui dénonce les violences faites aux femmes. Deux gagnants qui ont empoché un chèque de 5000 euros chacun.

En plus de ces donations, les vainqueurs ont également eu le privilège de voir leurs œuvres diffusées lors de la cérémonie de remise de prix, le vendredi 20 mai, en présence des cinq membres du jury : Angèle Diabang, réalisatrice et productrice sénégalaise ; Camille Ducellier, réalisatrice française ; Basma Khalifa, cinéaste et réalisatrice soudanaise ; Rithy Panh, réalisateur franco-cambodgien et Khaby Lame, le très célèbre créateur italien TikTok.

Partenaire officiel du Festival de Cannes, TikTok avait lancé sa compétition avec le hashtag #TikTokShortFilm sur sa plateforme du 15 mars au 8 avril. A ce jour, le mot-clé a atteint plus de 4,6 milliards de vues. Les participants devaient raconter une histoire entre 30 secondes et 3 minutes, au format vertical, pour tenter leur chance. "Je ne pense pas qu’il existe une plateforme aussi formidable pour encourager et inspirer la création de vidéos", a confié Mabuta Motoki.