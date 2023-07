Festival d'Avignon: Silly Boy Blue propose sa revisite envoûtante de l'album "Transformer"de Lou Reed

Il est 23h dans la cour du lycée Saint-Joseph. Les lumières sont tamisées, la salle est comble. Devant nous, une scène avec uniquement un piano, qui nous donne le tempo de ce qui nous attend.

Silly Boy Blue, de son vrai nom, Ana Benabdelkarim, arrive sur scène avec son pianiste, Vincent Taurelle. Durant 1h15, le duo proposera sa revisite des 11 chansons de l'album "Transformer" de Lou Reed, sorti en 1972. Cette idée de reprise a été organisée dans le cadre de Trilogie 72, une initiative du printemps de Bourge. Le but ? Proposer la reprise de 3 albums iconiques, dont celui de Lou Reed. Et cette année, bingo, Trilogie 72 se retrouve à l'affiche du IN de la 77e édition du Festival d'Avignon. En effet, cette année, le nouveau directeur du festival, Tiago Rodrigues, avait pour but d'initier la langue anglaise pour cette édition 2023.

Accompagnée d'un piano et de guitare sur certains morceaux, Silly Boy Blue nous offre un moment suspendu dans le temps. Par sa simple présence et sa voix, elle arrive à occuper toute la scène et nous transporter au fil des titres de cet album.