Parmi les artistes au programme, on retrouve Céline Chariot avec " Marche Salope ", La slameuse et poétesse Joëlle Sambi avec " Angles Morts ", le collectif La Gang avec " Méduse. s ". La programmation du Théâtre des Doms se déploiera du 6 au 27 juillet dans le cadre du OFF du Festival d’Avignon.