Festival d'Avignon : Alexander Zeldin nous emmène à la rencontre de sa mère dans "The Confessions"

Le rôle d'Alice est interprété par l'actrice australienne, Eryn Jean Norvill. Au fil de la pièce, elle arrive à nous transporter pour nous raconter avec plein de justesse la vie d'Alice. Même si Alice est le personnage central de la pièce, il faut également rendre hommage aux autres personnages. Tous arrivent à nous faire ressentir des émotions, arrivent à nous faire rire, ou alors, nous invitent à réfléchir. On a l'impression d'assister à de vrais moments de la vie et non pas une pièce tant les acteurs ne nous donnent pas l'impression de jouer une rôle.

Au fil des décors changeant, on passe d'une époque à une autre, d'un lieu plein d'histoire à un autre, on plonge réellement dans le quotidien d'Alice et de son entourage. Quotidien qui d'ailleurs, n'est pas tout rose. En effet, la pièce aborde des sujets parfois légers comme des plus durs, comme le viol. Pour autant, Alexander Zeldin arrive toujours à nous raconter cela avec plein de finesse mais en même temps de manière tellement forte, juste et percutante.