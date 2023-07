Festival d’Avignon 2023 : interview du directeur, Tiago Rodrigues

- Alors, c’est votre première programmation où on a pu lire, on a pu vous entendre. Pour vous, c’est quand même le festival des premières fois. Il y a vraiment des compagnies, des artistes qui ne sont même jamais venus sur le sol européen puisqu’en plus c’est la langue anglaise qui est la langue invitée ?

"Oui, c’est un festival qui, inévitablement, est composé par des présences de grands artistes habituels du festival, de grands retours aussi, comme celui d’Anne Teresa De Keersmaeker ou Mathilde Monnier qui retournent au festival alors qu’elles font partie déjà de l’histoire de ce festival. Et en même temps, trois quarts des artistes invités viennent pour la première fois au Festival d’Avignon, ce que je trouve tout à fait en coïncidence avec le code génétique du festival, qui est aussi un tremplin pour l’avenir. Au-delà d’être un festival où on rencontre les légendes de notre temps, c’est aussi un festival de découvertes et d’un autre côté naturel, parce que c’est la première fois d’une nouvelle direction, avec des nouvelles idées qui amènent à des découvertes, à partager. Et évidemment, c’est très joyeux d’aussi proposer cette réunion d’artistes qui vont se rencontrer entre eux, se voir entre eux. Et nous sommes ravis par exemple d’avoir Patrick Corillon pour la première fois au Festival d’Avignon, fantastique Liégeois qui nous visite avec son univers tellement singulier, particulier et de pouvoir le partager avec le public d’Avignon pour la première fois. C’est vraiment une grande fierté, mais aussi une source de joie."

- Et puis vous aurez l’histoire avec vous, puisque c’est la deuxième femme metteuse en scène dans la cour du Palais des Papes. Tout le monde le souligne. Est-ce que c’était un choix de féminiser cette présence ou bien c’est la qualité de ses recherches qui comptait ?

"C’est effectivement une invitation à Julie Deliquet avec ce projet qu’elle propose à partir d’un film de Frederick Wiseman qui nous a amenés à lui proposer la Cour d’honneur et l’ouverture du festival à la Cour d’honneur. Et après nous avons découvert avec joie que ce choix, qui était absolument artistique, coïncidait avec des valeurs et des principes que nous défendons aussi : celui de la parité, plus que la parité même, parce que nous avons plus de la majorité des projets qui sont dirigés ou codirigés par des femmes. Mais le travail encore à faire quand on découvre par exemple que Julie Deliquet est la deuxième metteuse en scène. Et je pense la septième femme, si on compte les chorégraphes du monde entier et de la France qui ont occupé la cour depuis 1947, on prend la mesure du travail encore à faire et un travail, qui n’est pas juste de compensation de l’histoire. C’est un travail aussi sur le présent parce que la parité, elle n’est pas encore présente dans la société."