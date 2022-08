Festival d’Art de Huy, promenade musicale qui fera entendre les musiques et voix du monde.

Lors des soirées, le festival explorera notamment l’Irlande et les terres celtes avec Yule, quatre voix celtiques accompagnées par Pascal Chardome (guitare/piano), Didier Laloy ( accordéon diatonique), Damien Chierici (violon). Des flûtes irlandaises et une petite cornemuse sont d’autre instruments indispensables ! (le jeudi 18 août à 21h30). Autre contrée, Cuba ! avec Ana Carla Maza, voix et violoncelle, dans un répertoire qui allie le jazz, la musique classique et les couleurs d’Amérique latine. (le vendredi 19 aout à 20h) … avant d’entendre la soprano Céline Scheen dans Kora baroque qui mêle le répertoire baroque aux sonorités africaines de la kora. La kora de Mamadou Dramé et la guitare de Karim Baggili sont les deux autres voix du concert (le vendredi à 21h30).