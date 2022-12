Festival d'Art de Huy | Musiques et voix du monde au cœur de dix soirées de concert

Les cinq musiciens d'Aleph Quintet proposent une rencontre entre jazz moderne et sonorités du oud et du violon, mélangent les origines et les influences: musique nord-africaine, jazz, rythmes Gnawa et culture Soufie. Une proposition originale et généreuse. Avec Akram Ben Romdhane, Marvin Burlas, Théo Zipper, Wajdi Riahi, Max Aznar