Festival d’Angoulême 2023 : quatre BD qui sortent du lot

Que Titeuf et Cédric se mettent de côté pour faire place à Elliot. Crée par Théo Grosjean, “Elliot au collège” raconte, avec humour et tendresse, le quotidien des adolescents, en prêtant une attention particulière aux angoisses et peines qu’ils peuvent ressentir. Ce n’est pas la première fois que l’auteur de 27 ans traite du sentiment d’anxiété dans une BD. Il l’abordait déjà à travers plusieurs personnages dans “L’Homme le plus flippé du monde”. Avec “Elliot au collège”, Théo Grojean s’adresse à un public plus jeune qui peut s’identifier au stress de se faire de nouveaux amis, de faire face aux populaires de l’école ou encore d’affronter les regards à la piscine. Des scènes banales de la vie quotidienne dans lesquelles de nombreux ados se reconnaîtront.