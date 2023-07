Festival Classissimo : un voyage passionnant dans les cultures musicales du monde entier

Pour sa 17e édition, le festival Classissimo propose un voyage passionnant dans les cultures musicales du monde entier. La programmation variée devrait combler les goûts d’un public éclectique qui réunit mélomanes avertis et simples amateurs. Mêlant jeunes prodiges et talents confirmé.e.s autour d’une thématique musicale cosmopolite : les classiques du monde. Du tango au rebetiko, des standards musicaux de Disney à l’intemporel Chopin, l’affiche reflète bien la diversité culturelle séduisante et ambitieuse. Une belle place est aussi réservée à de grandes compositrices qu’une postérité partiale a moins favorisées que les hommes. Des musiciennes feront en effet redécouvrir leur répertoire lors d’une soirée spéciale le 08/08.

Afin d’enchanter petit.e.s et grand.e.s, une soirée sera spécialement consacrée à la jeunesse avec Pierre et le Loup de Prokofiev et quelques standards de Disney, avec, aux percussions, un jeune prodige de 11 ans !

Et en clôture, le public pourra découvrir un merveilleux programme de musique vocale grecque, imaginé par Kostas Thomaidis et Joëlle Strauss, sous le signe de la révolution et de la liberté.

Retrouvez le programme de Classissimo sur le site du festival.