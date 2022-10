Festival BisARTS - Les lumières de la ville - à Charleroi. Gagnez vos places pour "Sono io ?" le 29/10

Festival Charleroi bisARTS

Les lumières de la Ville

Du 26 octobre au 5 novembre 2022

Ce qui n’était encore l’an dernier qu’une gageure un peu folle, un pari sur l’avenir, est devenu réalité. Durant une semaine, le Palais des Beaux-Arts de Charleroi installe son festival bisARTS, en plein cœur de la ville, avec une ambiance magique faite de lumières, de chapiteaux et de caravanes. Plus que jamais, le festival renoue avec sa vocation première : attirer un public de fidèles mais surtout de nouveaux curieux, en investissant l’espace urbain.

Dans un nouveau lieu : sur le terrain de la Sambrienne et du futur 5E ÉLÉMENT (rue de la Garenne).À un an de son trentième anniversaire, Charleroi bisARTS est en pleine cure de jouvence. L’art véritable ne se démode jamais : il se renouvelle sans cesse car il est émotion et plaisir partagés.

Parmi les spectacles (cfr liste ci-dessous), La Première vous offre des entrées pour 2 personnes pour " Sono io ?" le samedi 29 octobre 20h au village de chapitraux. Une création du cirque Ronaldo. Avec tendresse et humour, le Circus Ronaldo partage sa quête de retrouvailles, un portrait surprenant, spirituel, touchant et de toute beauté sur la relation entre un père et son fils. ils représentent la sixième et la septième génération et nous offrent aujourd’hui une ode à ce passé : Sono io ?

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formualire ci-dessous et en répondant à la question.